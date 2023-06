Grupo é preso por furtar transformador de porte de energia em Manaus

Os policiais militares da 7ª Cicom foram acionados após denúncia de que suspeitos estariam furtando fios de um porte de energia. Ao chegarem no loca, os militares encontraram os quatro suspeitos colocando um transformador de energia, que tinham retirado do porte, em cima de um carro, modelo Montana.

