Grupo é preso em churrascada para comemorar assalto que deixou PM baleado em Manaus

No local de onde ocorreria uma churrascada, os militares prenderam mais três pessoas, e apreenderam as peças de carne roubadas, dinheiro e droga.

Segundo informações do Capitão Soeiro, a polícia recebeu a denúncia do paradeiro da mulher que aparece no vídeo entrando no estabelecimento de mãos dadas com o autor dos disparos contra o militar.

Manaus/AM - Duas mulheres e dois homens foram presos nesta sexta-feira (6), suspeitos de terem envolvimento no assalto que terminou com o policial militar Jackson César Souza baleado. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (5), na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste.

