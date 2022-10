Grupo é preso em Brasília ao sair do Amazonas com 'supermaconha'

Manaus/AM - Quatro pessoas, sendo uma mulher e três homens, foram presos nesta quinta-feira (29) ao transportarem cerca de 60kg de drogas, conhecida como 'supermaconha', avaliados em R$ 3,6 milhões. O grupo saiu do Amazonas e realizava entregas por aplicativo na Rota do Norte, no Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os suspeitos estavam em um carro com placa do DF e em uma moto com placa de Goiás. Eles foram presos e encaminhados para a Polícia Civil do Distrito Federal.