Grupo é preso com submetralhadora escondida no forro do quarto de hotel em Manaus

Na tarde de ontem (26/05), por volta das 16h, policiais da 24ª Cicom na viatura 7311 detiveram quatro homens, com idades de 26, 29, 30 e 32 anos, durante patrulhamento na rua Quintino Bocaiuva, no Centro da capital, onde dois dos indivíduos foram avistados em atitude suspeita, em frente a um hotel. Ao notar a aproximação policial para abordagem, os dois suspeitos correram para dentro do estabelecimento.

Os dois homens foram acompanhados pelos policiais e ainda tentaram se esconder em um dos apartamentos, mas foram alcançados pelos militares. No cômodo, foram detidos quatro indivíduos.

Nas buscas individuais e revista no local, os policiais encontraram uma bolsa contendo 33 munições calibre 40, além de uma arma de fogo de fabricação artesanal tipo submetralhadora, que estava escondida no forro do apartamento. Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para o 1º DIP.