Grupo é preso com drogas após trocar tiros com a polícia em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens, com idades entre 19 a 30 anos, foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido, com armas e drogas, na rua Rua P, bairro Novo, zona leste de Manaus. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (11), após os suspeitos trocarem tiros com a polícia.

De acordo com a Polícia Militar, denúncias anônimas informaram que os suspeitos estariam armados e vendendo drogas na área. Ao perceber a presença dos policiais, o adolescente teria soltado fogos de artifício para avisar o grupo. Houve intensa troca de tiros no local e os homens foram encontrados com quase 700 gramas entre skunk, oxi e maconha, além de uma arma de fabricação caseira e uma balança de precisão. Ainda de acordo com a PM, três dos suspeitos respondem por crimes de tráfico de drogas e roubo.

Os suspeitos foram presos e encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O adolescente foi apreendido e será levado à Delegacia Especializada em Apuração e Atos Infracionais (DEAAI).