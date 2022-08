Grupo é preso com armas e explosivos enterrados em casa em Manaus

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informou que uma casa estava sendo utilizada como esconderijo para guardar o armamento. No local, foram encontrados armas de fogo, explosivos, drogas, tornozeleira rompida, dinheiro (nacional e estrangeiro), munições, caixa de ferramentas, balança de precisão, celulares e coletes à prova de balas.

