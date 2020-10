Grupo é preso após trocar tiros com a polícia durante perseguição em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens foram presos após trocarem tiros com a polícia na manhã desta sexta-feira (30), na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte. O grupo estava cometendo arrastões na área do bairro Santa Etelvina e Monte das Oliveiras e foi flagrado após a polícia receber denúncias com as características do veículo usado por eles.

Na tentativa de interceptá-los, os homens reagiram e começaram a atirar na direção da viatura. Os policiais revidaram e conseguiram atingir o motor do carro. Todos foram presos e encaminhados ao 6º DIP, com eles foram encontrados vários objetos das vítimas e também a arma falsa que era usada por eles no crime.