Grupo é preso após roubar e amarrar motorista de app em área de mata em Manaus

Ainda conforme a polícia, os suspeitos confessaram o roubo do carro do motorista de app e revelaram onde abandonaram a vítima. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o homem amarrado no meio do mato.

De acordo com Policiais Militares da 27ª Companhia Iterativa Comunitária de Polícia (Cicom), o grupo estava usando o veículo roubado, modelo Gol, preto, para cometer assaltos na cidade. No entanto, após denúncias, os militares conseguiram localizar os suspeitos.

Manaus/AM - Um grupo, de três homens e uma mulher, foi preso na madrugada desta quinta-feira (15), na rua 59, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Os criminosos são suspeitos de roubar o carro de um motorista de aplicativo e amarrar a vítima em uma área de mata no ramal do Puraquequara, zona leste da capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.