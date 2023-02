Grupo é preso ao tentar matar rival a facadas dentro de hospital em Manaus

Manaus/AM - Policiais Militares da 9° Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM), prenderam dois indivíduos, na noite desta quinta-feira (09), em frente ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

Segundo informações, a equipe recebeu uma ligação de funcionários do Hospital informando que dois elementos estavam com atitudes suspeitas na entrada da unidade de saúde, a dupla estava fazendo perguntas a respeito de um paciente que estaria baleado. Ao avistarem os policiais, um dos meliantes tentou se esconder, porém, foi capturado ainda no local.

Ainda de acordo com informações, foi identificado que os meliantes estariam pretendendo entrar no Hospital para assassinar o paciente baleado, a dupla estaria com uma faca. A polícia identificou que dentro do carro estacionado próximo a recepção estavam mais dois criminosos que seriam comparsas dos elementos que iriam cometer o homicídio.

Os quatro meliantes foram encaminhados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. O veículo utilizado pelos mesmos seria roubado e foi apreendido.