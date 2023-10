Grupo criminoso envolvido em mortes, tráfico e lavagem de dinheiro é preso no Amazonas

“Foram ao todo, 25 mandados de busca e apreensão, 17 pessoas presas, de 18 mandados de prisão. Uma operação que visa combater o tráfico de drogas, a pirataria no município de Coari. Nós temos mandados sendo cumpridos em Manaus e em Tefé. É uma operação que se desdobrou em três municípios do Amazonas para trazer mais segurança à população”, explicou o delegado-geral adjunto Guilherme Torres.

Manaus/AM- Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (5) a Operação Distribuição que levou para trás das grades 17 pessoas, que faziam parte de uma organização criminosa envolvida em crimes de pirataria, homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no município de Coari, interior do Amazonas.

