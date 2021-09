Grupo armado é preso minutos antes de ataque a rivais em Manaus

A equipe deslocou no endereço onde avistou vários indivíduos tentando empreender fuga pra uma Kitnet, a equipe conseguiu detê-los no local. Foram encontrados vários materiais ilícitos. Foi dado voz de prisão à todos os infratores e conduzidos ao 19°DIP, para os procedimentos de polícia judiciária.

