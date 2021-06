GPS em celular roubado ajuda polícia a encontrar bandidos em Manaus

Manaus/M - Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na manhã deste sábado (12), detiveram um homem, de 26 anos, por roubo, na rua juyParintins, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Os policiais foram informados por um sargento da 27ª Cicom, que a esposa dele havia sido assaltada em via pública, os infratores estavam em um Corsa Classic, cor preta, e teriam levado um aparelho celular. Ele ainda contou que o aparelho tinha rastreador GPS e, diante do endereço apontado, os militares foram ao local, onde o veículo com o suspeito foi abordado, com ele foram encontrados objetos pessoais e foi reconhecido pela vítima.

