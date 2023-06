Garimpos ilegais que poluíam rio em área de conservação são destruídos pela PF

Quatro garimpos ilegais que poluíam o rio Aquiri, afluente do rio Itacaiúnas, em área de conservação ambiental, foram destruídos durante uma operação da Polícia Federal, Ibama e ICMBio, nesta sexta-feira (16), no município de São Félix do Xingu, no Pará. Um suspeito foi preso na ação.

Durante a ação, foram identificados os responsáveis pelo crime ambiental de usurpação de bens da União, que consistia em extração irregular de cobre e ouro na Floresta Nacional de Itacaiúnas. As equipes desmobilizaram acampamentos e estruturas de apoio dos garimpos e destruíram nove motores estacionários. A prisão realizada foi de uma pessoa encontrada com uma espingarda em um dos acampamentos.

Nas incursões foram constatados grandes bolsões de desmatamento, feitos para acesso de maquinários e acampamentos, onde são realizadas as práticas ilegais.

A descoberta dos garimpos partiu de levantamento do ICMBio, o que foi comprovado pela operação. É visível o assoreamento do rio Aquiri e Itacaiúnas, nas regiões de Marabá/PA e São Felix do Xingu. Há grandes manchas que percorrem o leito dos rios, contaminando áreas das comunidades ribeirinhas e o interior da unidade de conservação.

A Polícia Federal irá instaurar inquérito policial para investigar separadamente cada ponto de garimpo encontrado, para responsabilização pelos crimes praticados.

Com informações da assessoria.