Gabarito preliminar da 2ª etapa do Revalida é divulgado

O gabarito preliminar da segunda etapa do Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) 2021 foi divulgado, nesta quarta-feira (22). Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao PEP poderão fazê-lo a partir desta quinta-feira (23), por meio do Sistema Revalida. O prazo para recurso ao PEP se encerra em 27 de dezembro. O resultado dos recursos será disponibilizado no dia 21 de fevereiro, no Sistema Revalida.

