Fuzis e toneladas de drogas avaliadas em R$ 18 milhões são apreendidas em Manaus

Manaus/AM - Uma operação da polícia resultou na apreensão de cerca de duas toneladas de drogas, além de cinco fuzis calibre 762, que estavam em um caminhão de carga pesada, nesta quinta-feira (1º), que se encontrava nas proximidades do porto da Ceasa, localizado na zona sul de Manaus. O prejuízo ao crime organizado está estimado em R$ 18 milhões.

De acordo com o delegado Mário Paulo Teles, diretor do DRCO, o material foi encontrado durante revista. “Abordamos o veículo naquela localidade e realizamos revista no bagageiro de carga do caminhão, ocasião em que encontramos aproximadamente 1.700 quilos de entorpecentes, sendo 1.200 maconha do tipo skunk e 500 quilos de cocaína pura, além dos sete fuzis”, disse.

Segundo o delegado Paulo Benelli, adjunto do DRCO, o motorista do caminhão foi conduzido à sede do Departamento e autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito.

“Após toda a formalização, daremos continuidade às investigações para verificar se há mais envolvidos nesta ação criminosa e, também, identificar de onde as drogas e armas vinham e para onde iriam”, relatou.

