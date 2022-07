Funcionários são presos suspeitos de furtar peças de empresa do Distrito Industrial de Manaus

Os dois funcionários foram detidos pelos seguranças do local até a chegada da polícia. Eles foram encaminhados para os procedimentos cabíveis no 19º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado.

Manaus/AM - Dois funcionários, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos por suspeita de furto de peças de uma empresa de moto do Distrito Industrial de Manaus. A prisão ocorreu na noite desta terça-feira (26).

