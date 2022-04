Funcionários são presos por desviarem produtos de loja de eletrodomésticos em Manaus

Manaus/AM - Uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta sexta-feira (29), prendeu Carlos Leonardo Barreto, Cleiton Silva de Souza, Damian Jesus Salas Lara, Eliseu Corrêa de Souza, Janderson Silva de Souza e William Valverde Ângulo. O grupo é suspeito de desviar mercadorias de uma empresa de móveis e eletrodomésticos em Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, todos os indivíduos eram funcionários da empresa do desviavam os produtos comercializados na loja. O prejuízo causado por eles está estimado em R$ 250 mil.

“Em março deste ano, nós tomamos conhecimento acerca destes crimes e começamos a apurar. Constatamos que eles desviavam os produtos no momento em que iam entregá-los nas casas dos clientes e, posteriormente, vendiam os objetos em sites de compra e venda. Com essa prática, eles conseguiram adquirir cerca de R$ 250 mil”, detalhou Aldeney Goes.

O delegado relatou ainda que, dentre os bens subtraídos pelos infratores, estão três roupeiros, uma geladeira, um televisor de 43 polegadas e uma lavadora de roupas. “As investigações devem continuar para apurar outras circunstâncias do ato criminoso”, afirmou o delegado.

A polícia acredita que há outros funcionários envolvidos e segue com as investigações.