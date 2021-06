Funcionários foram reféns durante roubo à carga de botijas de gás em Manaus

Manaus/AM - Os suspeitos de roubarem 209 botijas de gás de cozinha identificados como Jamilson Silva de Oliveira, de 31 anos, e Hidenilson Alves de Souza, de 25, presos nessa quarta-feira (16), ainda ameaçaram as vítimas com armas na cabeça após o crime.

No dia do roubo, ocorrido no último dia 12, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. De acordo com o delegado Dênis Pinho, três suspeitos participaram da ação. Eles ainda utilizaram um veículo Honda Fit para fecharem o motorista do caminhão e efetuarem o roubo.

“O Jamilson assumiu o controle da direção e o veículo segue dando apoio atrás com as duas vítimas. O caminhão sai da Cidade Nova e as vítimas são liberadas no Parque 10, onde abandonaram o caminhão e as duas vítimas com armas apontadas para suas cabeças. Foi uma ação audaciosa”, disse Pinho.

Jamilson é proprietário de uma distribuidora de gás e água no Novo Aleixo. Todo o estoque de carga foi recuperado assim como os veículos. O terceiro envolvido no crime ainda é procurado.

Jamison irá responder pelo crime de roubo majorado, receptação qualificada. Já Hidenilson foi autuado por receptação qualificada. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados para triagem e permanecerão à disposição da Justiça.