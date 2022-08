Funcionário é demitido e denunciado à polícia após escrever ‘viado’ no carro do patrão

"Foi mandado embora por justa causa. As câmeras confirmaram que foi ele. Fico com medo do que ele pode fazer. Só quero justiça", disse o comerciante.

O dono de um comércio registrou boletim de ocorrência contra um funcionário após ele escrever ‘viado’ e desenhar um pênis no capô do carro dele. O caso aconteceu na última sexta-feira (29), em Goiânia. A vítima, um idoso de 62 anos, preferiu não se identificar e diz ter medo da reação que o homem pode ter.

