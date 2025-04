Funcionário de transportadora morre esmagado por 5 toneladas de ferro no Ramal do Brasileirinho

De acordo com a polícia, a vítima era ajudante de expedição e estava fazendo entregas do material no local.

Manaus/AM - Eduardo Aguiar dos Santos, de 33 anos, funcionário da Amazon Transportadora, morreu esmagado na noite de segunda-feira (31) enquanto descarregava quase 5 toneladas de chapa de ferro, no ramal do Brasileirinho, zona leste de Manaus.

