Funcionário de restaurante leva tiro no rosto durante confusão com candidato a deputado

O funcionário de um restaurante, identificado como Raimundo Eduardo Pereira Silva, 29, foi baleado no rosto durante uma confusão com um político na tarde desse sábado (28), no Distrito Federal.

Segundo testemunhas, Eduardo foi atingido por um homem que acompanhava o candidato a deputado federal pelo PTB, Rubens de Araújo Lima, o “Rubão”.

Na ocasião, “Rubão” estava fazendo campanha com um som alto e resolveu parar na frente do restaurante. Ele começou a fazer ataque e provocações de cunho político, e um idoso não gostou e foi reclamar com o candidato.

Por conta disso, ele foi empurrado pelo candidato e o proprietário da churrascaria e o funcionário foram até ele intervir e começou uma discussão generalizada.

De repente, o acompanhante de Rubão sacou a arma e atirou contra o rosto de Eduardo. Após o disparo, ele fugiu. O funcionário foi socorrido e as últimas informações são de que o estado de saúde dele é estável.

A polícia procura pelo autor dos tiros e já sabe a identidade dele. O político, por sua vez, ainda não se manifestou oficialmente sobre o crime.