Funcionário da Prefeitura e namorada podem ter sido mortos por facção em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil vai investigar se Diogo Araújo da Silva, 19, bolsista da prefeitura, e a namorada dele, Antônia Francisca, 22, podem ter sido assassinados por uma facção criminosa.

Isso porque a polícia recebeu a informação de que o casal já teve envolvimento com drogas e que Antônia chegou a traficar há alguns anos:

“Nós ouvimos uma informação de que ela teria envolvimento com o tráfico, de que seria uma execução de uma facção rival (...) Conversamos com o pai dele, ele não sabe do envolvimento de nenhum dos dois. Ele disse apenas que o Diogo teve algum envolvimento e que era usuário, mas quando ainda era adolescente”, explica o delegado Gerson Oliveira.

O casal, que estava junto há 4 anos, foi executado a tiros enquanto visitava uma casa que Antônia possuía no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, na noite dessa terça-feira (7).

A mulher foi morta com 10 tiros no sofá da casa e Diogo foi atingido seis vezes, sendo cinco na cabeça e uma no ombro.

Segundo a polícia, o plano dos dois era dormir no local, para que hoje (8), Antônia pudesse visitar o filho pequeno que mora nas proximidades.

“Ela ficava nesse local para dormir e visitar o filho de um relacionamento anterior. Como hoje é feriado, eles vieram para cá para isso. Então (o assassino) era alguém que sabia dessa vinda ocasional dela para cá”, ressalta Gerson.

O pai de Diogo contou que o filho saiu de casa para acompanhar a namorada e que pela manhã recebeu a notícia de que o jovem e a namorada, que trabalhava como babá, tinham sido assassinados.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), é quem vai liderar as investigações a partir das informações recebidas.