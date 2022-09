Funcionário da Fametro que esfaqueou aluna ameaça se jogar de prédio em Manaus

Manaus/AM - O funcionário do setor de recursos pedagógicos da Fametro suspeito de esfaquear uma aluna dentro do banheiro do 9º andar da faculdade, neste sábado (17), ameaçou se jogar da janela do prédio após o crime, na Avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, em Manaus.

De acordo com informações no local, policiais militares estão conversando com o suspeito para convencê-lo a se entregar. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também foi acionado para ajudar no resgate.

Segundo informações preliminares, o homem é suspeito de seguir uma aluna até o banheiro da unidade para tentar cometer estupro. No local, eles entraram em luta corporal e o homem acabou esfaqueando a vítima no pescoço. Ela foi socorrida uma hora após ser ferida.