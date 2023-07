Fugitivo por estupro em Rondônia é preso durante blitz da PRF Amazonas

Durante a conferência dos documentos pessoas do motorista, a PRF encontrou um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável expedido em 2022 pela Vara de Proteção à Infância e Juventude de Porto Velho, com validade até 2040.

Manaus/AM - Um homem que estava foragido por estuprar uma vítima menor de idade em Porto Velho (RO), foi preso nesta terça-feira (25), pela Polícia Rodoviária Federal no município de Humaitá, no interior do Amazonas.

