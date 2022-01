Frentista é executado a tiros após sair do trabalho em Manaus

Manaus/AM - O frentista de um posto de combustível identificado como Eduardo Bruno da Silva, de 29 anos, foi executado a tiros na madrugada desta quarta-feira (05), na rua do Porto, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus. Testemunhas relataram à polícia que Eduardo teria acabado de chegar do trabalho quando dois criminosos chegaram de moto e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele. Antes de fugir, os suspeitos roubaram a mochila e a chave da moto da vítima. Eduardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

