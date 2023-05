Foragidos de delegacia morrem em troca de tiros com a polícia no Amazonas

Durante a troca de tiros, três homens morreram e dois conseguiram fugir. Com eles foram apreendidas duas armas de fogo, calibre 32 e 38; barco de alumínio com motor 15 HP. uma porção de maconha e um celular.

Segundo a polícia, cerca de 5 detentos fugiram da delegacia na quinta-feira (11) e estavam armados e exigindo combustíveis de ribeirinhos em uma comunidade do município. Ao chegar no local, os militares identificaram os suspeitos e houve confronto.

Manaus/AM - Rodrigo Abdias Campelo, de 25 anos, Luis Carlos Assunção dos Santos, de 28 anos, e Rosinaldo, de 33 anos, morreram durante troca de tiros com a polícia, neste domingo (14), no município de Manicoré, no interior do Amazonas. Dois deles eram foragidos da delegacia do município e a terceira vítima estava ajudando na fuga.

