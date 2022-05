Foragido por homicídio no Pará é preso em Manaus em casa repleta de drogas

O acusado se estabeleceu em Manaus, trouxe esposa e filhos e já estava atuando no tráfico de drogas. A Polícia Civil recebeu informações sobre a localização dele e ao chegar no imóvel em que ele morava, também encontrou drogas.

Revoltado, Juan saiu do local e em seguida voltou com uma arma e atirou várias vezes contra a vítima. Após o assassinato, ele fugiu para Manaus, onde tem parentes, usando uma identidade falsa.

Manaus/AM – Juan Sidney Carneiro Malcher, 25, foragido por homicídio no Pará foi preso nesta terça-feira (17), no bairro de Flores, na zona Centro-Sul. No momento da prisão ele foi flagrado com várias porções de drogas escondidas em casa.

