Foragido por homicídio é preso na BR-174

Ainda segundo Martins, os policiais foram ao endereço e localizaram o infrator em um barraco, juntamente com a espingarda e as munições.

Conforme o delegado Ivo Martins, titular do 5º DIP, as diligências começaram após o recebimento de denúncias pelo Disque 100, informando que havia um indivíduo ameaçando populares com uma arma de fogo, bem como comercializando entorpecentes na localidade.

