Foragido por assaltar R$ 60 mil de morador em condomínio é preso em Manaus

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP), “Alex foi o responsável por vasculhar toda a casa na busca de pertences de valores. Enquanto Janderson amarrou a vítima e Luiz Carlos conduziu a dupla em um veículo Volkswagen Gol, cor branca, antes e após a ação criminosa, que culminou no roubo de bens valiosos, como joias, aparelhos celulares, uma quantia significativa em dinheiro e um veículo Fiat Toro”. Alex Ramos da Cruz responderá por roubo e ficará à disposição da Justiça.

Manaus/AM – Alex Ramos da Cruz , 35, foi preso na quinta-feira (21), suspeito de participar de um assalto e levar R$ 60 mil de um morador do condomínio Residencial Forest Hill, na avenida Torquato Tapajós, zona norte. O crime aconteceu no dia 8 de junho de 2022.

