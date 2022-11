Suspeito de atacar mulheres em Manaus foi preso após 'entregar' detalhe em vídeo

Manaus/AM - A Polícia Civil conseguiu localizar e prender Kzam Matos Martins, de 31 anos, suspeito de agredir mais de seis mulheres, após ele deixar escapar um detalhe da casa onde estava escondido, durante um depoimento em que prestou à Justiça. O homem foi preso nesta segunda-feira (26).

“A dificuldade para encontrar suspeito era porque ele alternava as residências onde se escondia, mas um fato fez mudar tudo. Ele prestou depoimento para a Justiça em uma audiência virtual, e percebemos no fundo do video tinha uma parede verde, então sabíamos que a casa provavelmente tinha uma cor chamativa, e assim o localizamos”, explicou o delegado Torquato Mozer, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Kzam foi preso na casa de uma parente localizada na rua Carajuru, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

Ainda segundo o delegado, Kzam ficava agressivo com as mulheres com quem se envolvida após elas decidiam romper o relacionamento. “A história que ele nos conta não bate com as das vítimas, pois as mulheres dizem que não tem mais interesse nele, e o mesmo fica extremamente agressivo”, concluiu Mozer.

Ele vai responder por crimes de natureza sexual, física e psicológica contra mulheres. E a Polícia Civil acredita que a quantidade de vítimas pode aumentar por causa da prisão do suspeito.