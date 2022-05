Foragido há 4 anos por assaltos, 'Mimo' é preso ao retornar para o Amazonas

Em uma das ações, ele chegou a trocar tiros com policiais. Depois de passar quatro anos fora do estado, Mimo retornou ao Cacau Pirêra esta semana e foi preso hoje na casa dos pais.

O jovem era foragido da Justiça e tinha fugido do Amazonas para o interior do Pará, em 2018, após ser acusado de cometer uma série de assaltos contra taxistas e passageiros no bairro Multirãozinho, no distrito.

Manaus/AM – Clemer Campos das Neves, mais conhecido como “Mimo”, 22, foi preso na manhã desta sexta-feira (27), no distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba.

