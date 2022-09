Foragido há 17 anos, homem confessa ter matado esposa a marteladas e enterrado corpo em Manaus

Manaus/AM – A polícia deu detalhes na manhã de hoje (23) sobre a prisão de Ozeias Mendes Brito, foragido há 17 anos, por matar a própria esposa e ocultar o corpo dela no terreno de uma casa no bairro Redenção, zona centro-oeste, no ano de 2005. Em depoimento, ele confessou o crime.

Segundo a delegada Débora Barreiros, o homem matou a esposa a marteladas e facadas, em seguida ateou fogo no corpo dela. O casal tinha filhos ainda crianças na ocasião da barbárie. "Ele nos disse que realmente matou a esposa, mas que isso foi a muito tempo", destaca a delegada.

As investigações apontaram que Ozeias e a esposa tinha um relacionamento conturbado e que no dia do assassinato, ela já tinha saído de casa, mas foi “caçada”, pelo marido e arrastada sob agressão física até o imóvel onde moravam.

“No dia do crime eles haviam discutido, ela tinha tentado sair de casa. Então consta nos autos que ele perseguiu a vítima, encontrou ela, que estava abrigada na casa de familiares, e saiu trazendo ela em via pública batendo nela, arrastando ela pelos cabelos”, descreve.

Débora conta ainda que os dois entraram na casa e logo em seguida os vizinhos ouviram os gritos dela pedindo socorro. Algum tempo depois, os gritos cessaram e o homem saiu. Ao voltar para casa, ele ateou fogo no quintal e as chamas duraram toda a madrugada.

Os moradores decidiram acionar a polícia e quando os agentes chegaram, se depararam com a faca e o martelo ensanguentados.

Após perícia, o corpo da mulher foi encontrado completamente carbonizado, enterrado no terreno. Ozeias conseguiu fugir e mesmo com o mandado de prisão em aberto, nunca havia sido preso até então.

Cerca de 17 anos após o crime, ele foi localizado na manhã de hoje bem perto da residência onde o crime ocorreu e acabou capturado após denúncia de moradores.

Como na época do crime contra a esposa ainda não havia a tipificação de feminicídio, ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e por ocultação de cadáver.