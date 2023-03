Foragido há 15 anos, dono de bar em Manaus é preso suspeito de matar 2 homens no Ceará

Manaus/AM - O dono do bar 'O Sindicato BBQ Drink's', Higor Geraldo Amaral Benevides, de 40 anos, foi preso na segunda-feira (27), por homicídio duplamente qualificado que vitimou Cícero Augusto Pereira e Francisco Stélio Ferreira Júnior. O crime ocorreu em 14 de dezembro de 2002, no quilômetro 13 da Rodovia Federal BR-116, no Estado do Ceará.

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos, titular da unidade policial, a prisão ocorreu após a equipe do 22º DIP receber denúncias anônimas, informando que o autor da ação criminosa respondia por um grave delito em outra unidade da federação, e estava residindo em Manaus.

“Iniciamos as investigações e identificamos que Higor estava foragido há 15 anos do Poder Judiciário do Ceará. Além disso, constatamos que havia um processo com o mandado de prisão definitiva em aberto, ocasião em que saímos em diligências e conseguimos prender o indivíduo”, disse.

Segundo a polícia, as vítimas estavam trafegando pela rodovia em um carro Saveiro, cor branca, quando houve a colisão com um veículo Gol, cor branca, no qual Higor se encontrava.

“Após a batida, as vítimas foram coagidas a saírem do carro e, em seguida, o infrator atingiu as vítimas com disparos de arma de fogo, ocasionando o óbito delas no local do crime”, falou o delegado.

Higor Benevides foi condenado a 26 anos em regime fechado por homicídio duplamente qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário.