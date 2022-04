Foragido é preso com pistola e espingardas durante operação no Amazonas

Manaus/AM - Um homem que estava fugindo da polícia há meses, foi preso com um arsenal na manhã desta quinta-feira (7), na rua Curió do bairro da Paz, no município de Itacoatiara.

A prisão ocorreu durante a Operação Tempestade da Paz, realizada pela Polícia Militar. Na ação foi apreendido, uma pistola glock calibre 9mm, 32 munições, uma espingarda calibre 20, quatro munições, duas espingardas calibre 28, quatro, aproximadamente 100 gramas de substância de Oxi e duas balanças de precisão.

A equipe deflagrou a operação após diversas denúncias de ameaças aos moradores locais com armas de fogo.

Durante as investigações, os agentes descobriram o endereço do fugitivo, onde os policiais foram informados da presença vários infratores armados. Os policiais cercaram o local e ainda do lado de fora da casa, avistaram um homem com uma pistola na mão.

Ao entrarem na casa, o foragido tentou fugir, mas foi interceptado pelos militares. Na revista ao local foi encontrado diversas armas de fogo e a droga. Ele foi preso e conduzido a 2ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).