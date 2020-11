Foragido é encontrado com armas e 'chapolin' em sítio de Manaus

Manaus/AM - Um homem de 29 anos que estava foragido, foi encontrado com uma espingarda e um revólver em um sítio localizado no Ramal Do Brasileirinho, na Zona Leste. A polícia descobriu o paradeiro dele após receber uma denúncia anônima informando que ele estava em uma propriedade no Km 10 do ramal. Os agentes foram ao local e ao confirmarem a identidade do fugitivo realizaram a prisão.

No quarto onde ele estava foram achadas uma espingarda calibre 20, que estava escondida no guarda-roupa, e uma pistola 380, dentro do ar-condicionado, bem como dois carregadores de PT 638 para calibre 380; seis munições para o mesmo calibre; seis munições para calibre 20; além de dois dispositivos conhecidos por “chapolin”, comumente utilizado em furtos em automóveis; um celular marca Samsung cor roxa e outro de marca iPhone cor preta, mais US$ 3 em espécie.

O homem foi detido e, juntamente com o material apreendido, encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.