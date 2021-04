Foragido é baleado durante tiroteio em área vermelha de Manaus

A polícia investiga se o homem foi alvo de uma tentativa de execução, ou se trocou tiros com outros suspeitos no local como descreveram os moradores. A vítima tinha um mandado de prisão em aberto e era considerado foragido.

No muro e no portão da casa havia várias marcas de balas e a vítima foi encontrada com três ferimentos pelo corpo.

