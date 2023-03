Foragido da Paraíba por roubo e latrocínio é preso no Amazonas

“A partir desses dados coletados, conseguimos juntamente com as equipes de inteligência, identificar a localização do infrator e efetuar a sua prisão. Márcio estava residindo em Parintins há cerca de 10 meses, e trabalhava como motorista de caminhão de uma empresa”, disse o delegado.

Segundo o delegado Adilson Cunha, titular da unidade policial, a equipe de investigação recebeu o mandado de prisão de Márcio, por meio do serviço de inteligência da PC-AM, em seguida, iniciaram as diligências a fim de cumprir a ordem judicial.

Manaus/AM - O foragido da justiça da Paraíba, Márcio Cardoso Belo, de 44 anos, foi preso, na terça-feira (14), pelos crimes de roubo e latrocínio cometidos contra um empresário, em Parintins, no Amazonas. Os crimes aconteceram em 2017 e 2018, no município de Caturité, na Paraíba.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.