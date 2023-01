Foragido da justiça é preso após se meter em confusão em Manaus

Segundo informações dos Policiais Militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a prisão do homem ocorreu por volta das 22h. A equipe estava em patrulhamento pela Avenida Ipase, quando viu o suspeito em situação de desordem no local. Após abordagem, os militares constataram que se tratava de um homem que possuía mandado de prisão em aberto. A ocorrência foi conduzida para o 19ª Distrito Integrado de Polícia (DIP). Denúncia - A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

Manaus/AM - Um foragido da justiça, de 34 anos, foi preso após se meter em confusão, nesta segunda-feira (09), no bairro da Compensa 1, zona oeste de Manaus. A identidade do homem não foi divulgada.

