Foragida é presa ao cair em blitz durante passeio com amigas no Novo Israel

Assim que sua verdadeira identidade foi consultada, ela apareceu como foragida no sistema judicial. A mulher foi presa em cumprimento do mandado e foi conduzida ao 6º DIP.

Manaus/AM- Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa na noite desse domingo (16), na Av. Cristã, no bairro Novo Israel, na zona norte. Ela era foragida da Justiça e estava dentro de um carro de aplicativos com outras duas mulheres, no momento da prisão.

