'Fofinha do Pix' é presa após roubar mais de 15 mil com golpes em Manaus

Manaus/AM - Karla Nazareth Guzman Pinto, 21, conhecida como “A Fofinha do Pix”, foi presa nessa quinta-feira (30), após causar prejuízo de mais de R$ 15 mil com o golpe do falso pix em lojistas do Centro de Manaus.

Uma adolescente de 16 anos, que também a ajudava também foi apreendida. De acordo com o delegado Cícero Túlio, as investigações iniciaram há cerca de uma semana, quando policiais civis do 1º DIP foram noticiados sobre a atuação das mulheres.

“A dupla criminosa escolhia lojas de grande movimentação para aplicar os golpes, momento em que entravam no estabelecimento comercial e simulavam estar comprando itens de preços altos. Após isso, elas apresentavam comprovante de pagamento falso, confeccionado por um outro integrante da empreitada criminosa, identificado Jesus Alberto Gonzalez Gomes, que está sendo procurado”, informou.

Conforme o delegado, estima-se que o trio tenha obtido cerca de 15 mil reais somente no mês de novembro. Karla responderá por estelionato tentado, corrupção de menores e associação criminosa e ficará à disposição da Justiça.

A adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de estelionato tentado, foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e ficará à disposição do Juizado Infracional.