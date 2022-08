Flagrado com arma e drogas, homem deixa policial ferido ao resistir à prisão em Manaus

De acordo com a Força Tática, que efetuou a prisão, o suspeito tentou resistir à prisão e um tenente que estava na ocorrência acabou rompendo o ligamento do braço ao tentar conter Alessandro.

Manaus/AM - Um homem identificado como Alessandro Augusto Oliveira Alencar Júnior foi preso no fim da tarde deste sábado (20), com uma arma calibre 38 com 6 munições intacta e uma porção de maconha. A prisão ocorreu na rua 43 do bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

