Fiscais da prefeitura são agredidos a socos durante fiscalização em bar

Uma equipe de funcionários da prefeitura e da Vigilância Sanitária foi agredida a socos durante fiscalização em um bar localizado na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, na madrugada deste sábado (12). Um dos envolvidos na ação é o proprietário do estabelecimento que funcionava de forma irregular.

Segundo a prefeitura, os agentes foram até o local fazer uma fiscalização orientativa, e logo na chegada foi recebida com xingamentos. Durante os procedimentos eles constataram que o bar estava funcionando como restaurante, mas não tinha alvará para isso.

O dono do local se irritou e junto com outras pessoas partiu para cima dos fiscais dando socos na cabeça e nos rostos dos mesmos. Os agressores tentaram trancar as vítimas em uma sala.

O grupo ainda depredou uma viatura da Defesa Civil, usada na fiscalização e só se dispersou quando a polícia chegou ao local. Ninguém foi preso e os funcionários agredidos foram levados para exame de corpo de delito, por sorte ninguém se feriu com gravidade.

Blumenau é a terceira cidade com maior número de óbitos por coronavírus do estado de Santa Catarina e por isso, as fiscalizações têm sido intensificadas.