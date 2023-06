Fim de semana tem 40 pessoas presas e 5 armas apreendidas no Amazonas

Manaus/AM - A polícia prendeu 40 pessoas neste fim de semana nas cidade de Manaus e nos municípios de Alvarães, Anamã, Benjamin Constant, Boca do Acre, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tapauá.

No total, foram apreendidas cinco armas de fogo, 13 munições, R$ 701 reais em espécie e aproximadamente 659 porções de entorpecentes. A maioria das prisões ocorreram por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No sábado (10), um homem, de 23 anos, foi preso por policiais militares da 28º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Colônia Antônia Aleixo, na zona leste de Manaus. Com o suspeito foram encontradas 12 trouxinhas de cocaína, 40 porções de cocaína, uma porção de maconha e R$12 reais em espécie. O homem foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Cidade Nova, na zona norte da capital, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas, por policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no sábado (10). Os policiais apreenderam 90 porções de maconha, 77 porções oxi, 60 porções cocaína, duas balanças de precisão, dois celulares e R$ 218 em espécie. Os suspeitos foram levados para o 1ºDIP.

No sábado (10), um homem, de 24 anos, foi preso por policiais militares da 2ª Cicom, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital, com 40 papelotes de cocaína e R$ 145 em espécie. O suspeito foi direcionado ao 1° DIP.

No município de Alvarães, policiais militares prenderam dois homens, com idade entre 26 a 28 anos, e duas mulheres, de 18 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais apreenderam sete porções de maconha skank, uma porção de pasta base, 30 trouxinhas skank, uma trouxinha de cocaína, um par de brincos, um relógio, sacos plásticos, um celular, R$ 63 reais em espécie. Todos os suspeitos foram encaminhados à 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).