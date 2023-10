Fim de semana: 45 pessoas são presas e 6 adolescentes são apreendidos no Amazonas

Manaus/AM - Quarenta e cinco pessoas foram presas e seis menores de idade foram apreendidos durante ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no período de 06 a 08 de outubro. Armas, drogas e celulares foram apreendidos. Houve também a recuperação de diversos veículos, entre carros e motos. As prisões e apreensões aconteceram em Manaus e no interior do Estado.

Das 45 prisões, nove foram por porte ilegal de arma de fogo. Três menores foram apreendidos por ato infracional análogo ao mesmo crime. Conforme o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), as prisões aconteceram nos bairros Centro (zona sul), Cidade Alta (zona leste), Japiim (zona sul), Comunidade Raio do Sol/Cidade Nova (zona norte) da capital, e nos municípios de Coari, Itacoatiara, Lábrea e Tefé.

Capital

Na Rua Uirapuru, bairro Japiim, zona sul, dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (3ª Cicom), suspeitos de adulteração de veículo e corrupção de menor. Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, na companhia da dupla.

As prisões e a apreensão aconteceram após a equipe da 3ª Cicom localizar um carro com restrição de furto, com placa de Minas Gerais (MG), em uma casa no endereço citado. Durante a ação, também foram encontradas quatro capas de coletes balísticos, dois simulacros de arma de fogo (pistola e revólver), duas facas, quatro celulares, uma porção de maconha e dois pares de placas de veículos.

Os homens foram presos em flagrante e encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Centro, zona sul, dois adolescentes, de 17 e 16 anos, foram apreendidos por policiais militares da 24ª Cicom, por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Durante abordagem aos adolescentes, os PMs encontraram e apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira e uma munição intacta. Os menores de idade foram direcionados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Interior

No município de Tefé, três homens, de 18, 19 e 20 anos, foram presos, por volta das 20h de sexta-feira (06), por policiais Militares do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), suspeitos de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse irregular de munição de uso restrito, tráfico de drogas, roubo e associação criminosa.

Após receberem a denúncia da ocorrência de um homicídio na esquina das ruas Samuel Fritz com São Paulo, bairro do Abial, a equipe do 3º BPM se deslocou até o local informado, onde confirmou o crime. O corpo da vítima já havia sido removido para o hospital regional de Tefé, onde foi constatado o óbito.

Segundo informações de testemunhas, uma mulher, de 29 anos, estava na esquina com a filha de 13 anos, quando uma dupla chegou em uma motocicleta e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra ela. Conforme relatos da filha, a vítima foi atraída para o local por uma mulher, de 19 anos, e uma adolescente, de 16 anos.

Ainda conforme relatos da polícia, populares informaram que os autores do feminicídio estavam na residência de um dos envolvidos, na Rua Jefferson Braga, bairro Olaria, que estava escondendo o comparsa. A equipe policial fez o cerco no local e prendeu a dupla autora do feminicídio. Um terceiro homem, que também estava na casa, foi reconhecido pelos policiais pelo crime de roubo e também foi preso.

Os suspeitos estavam em um quarto da casa em posse de dois revólveres, 10 munições, um binóculo, seis celulares, um relógio, três porções de pasta base de cocaína, um chaveiro, uma pulseira e R$ 349 em espécie.

Os três homens e a mulher de 19 anos foram encaminhados para o 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).