Filho encapetado tenta matar mãe a facadas no Ouro Verde

Com base nos fatos, o indivíduo foi detido e apresentado com o material apreendido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para a conclusão dos procedimentos legais.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 17h, para averiguar ocorrência de ameaça com uso de faca. No local, a vítima, uma mulher de 33 anos, confirmou que o filho a havia ameaçado com o utensílio doméstico. A equipe localizou o jovem nas dependências da residência, bem como a faca utilizada.

Manaus/AM - Um homem de 20 anos foi preso por tentativa de violência doméstica contra sua mãe, na rua dos Tucanos, no bairro do Ouro Verde, Zona Leste de Manaus. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (13).

