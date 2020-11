Filho e sobrinho do traficante Zé Roberto voltam para presídio em Manaus

Manaus/AM - Treze detentos de alta periculosidade que cumpriam pena em presídios federais do país, retornam nessa quarta-feira (11), para a capital. Entre eles estão Luciano da Silva Barbosa e José de Arimateia Façanha do Nascimento, filho e sobrinho do narcotraficante “Zé Roberto da Compensa”. Clemilson Santos Farias, o “Tio Patinhas” também está na lista dos detentos:

Luciano da Silva Barbosa

Fernando Félix da Silva

Rômulo Brasil da Costa

José Bruno de Souza Pereira

José de Arimatéia Façanha do Nascimento

Janderson Rolim de Matos

Eduardo Queiroz de Araújo

Clemilson Santos Farias

Florêncio Nascimento Barros

Márcio Ramalho Diogo

Fabrício Duarte Araújo

Romário Corvelo Fonseca

Thiago Fernandes Soriano

Eles irão desembarcar, por volta das 12h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, escoltados pela equipe do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Em seguida serão encaminhados para o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), onde ficarão isolados durante 15 dias como medida preventiva contra o coronavírus.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) explica que tentou impedir que os criminosos voltassem ao Amazonas levando em consideração os riscos que a presença deles representa no sistema prisional, mas não teve êxito: “A Seap solicitou a permanência desses detentos em regime federal. Entretanto, foi negado pela Justiça”, afirmou o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida.