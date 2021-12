Filho é detido suspeito de matar o pai em Manaus

Manaus/AM - Bismarck Meireles foi detido pela Polícia Civil por ser o principal suspeito na morte do próprio pai, Euclides Brito Meireles, na manhã desta quarta-feira (22) na rua Jaqueira, no bairro do Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. A princípio, a morte de Euclides foi considerada por motivo natural, mas durante a perícia, foi identificada algumas marcas de agressão física no corpo. Vizinhos da vítima informaram aos policiais que Euclides era agredido frequentemente pelo filho. Bismarck foi levado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para prestar esclarecimentos.

