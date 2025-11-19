   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Filho de médico preso na Bolívia é achado morto a tiros em Parintins

Por Portal Do Holanda

19/11/2025 9h58 — em
Policial



Manaus/AM – José Ênio Espanholate Sobrinho, de 30 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (19), na Estrada do Contorno, no município de Parintins, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, José Ênio foi encontrado só de cueca e camisa ao lado de seu veículo, uma picape S10, que também apresentava diversas marcas de tiros. O cadáver foi localizado por populares que passavam pelo local nas primeiras horas da manhã.

José Ênio - Foto: Reprodução

Testemunhas relataram ter ouvido uma sequência de disparos durante a madrugada, mas não saíram de casa para verificar o que havia ocorrido. A polícia suspeita que a vítima tenha sido perseguida antes de ser executada.

José Ênio era filho de um médico peruano que atuava em Parintins há mais de 30 anos e morreu em decorrência da covid-19 durante a pandemia, em 2020. Ele possuía antecedentes criminais por estelionato no município e chegou a ser preso em 2023, na Bolívia, pelo mesmo tipo de crime.

Na ocasião, ele teria atraído um empresário para uma emboscada em um prédio na cidade de Carmen Rivero Torres, de onde furtou mais de meio milhão em moeda boliviana.

Bastidores da Política - O crime que os políticos fingem combater Bastidores da Política
O crime que os políticos fingem combater

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


Denarc comandou a operação - Foto: Divulgação

19/11/2025

Operação prende cinco homens e apreende 1 tonelada de drogas em Iranduba

Foto: Divulgação

18/11/2025

Corpo sem olhos é encontrado em área alagada no Careiro Castanho

Foto: Pixabay - Ilustrativa

18/11/2025

Adolescente de 14 anos morre ao tentar separar briga de casal

Foto: Divulgação

18/11/2025

Padrasto é condenado por morte de criança com TEA em Manaus; vítima teve órgãos dilacerados

Foto: Beatriz Sampaio e Erlon Rodrigues/PC-AM

18/11/2025

Após caso de estupro em Manaus, PC alerta motoristas sobre risco de alugar contas

18/11/2025

PC detalha operação que apreendeu 300 kg de drogas em Manaus; veja vídeo

Foto: Victor Levy/SSP-AM

18/11/2025

Roubo à residência cai mais de 86% em Manaus

Escritório do grupo - Foto: Divulgação PC

18/11/2025

Dono e funcionária de empresa que aplicava golpes do falso consórcio são presos em Manaus

18/11/2025

Ao vivo: Suspeitos de aplicar golpes são presos em Manaus

IMAGEM ILUSTRATIVA - Foto: Reprodução/Freepik

18/11/2025

Quadrilha aplicava golpe do "consórcio fantasma" em Manaus; grupo é preso

Homem confessou - Foto: Divulgação

18/11/2025

Vizinho é preso por filmar partes íntimas de adolescente no Morro da Liberdade

bruno - Foto: Divulgação PM

18/11/2025

PM é baleado por assaltantes durante perseguição em Santo Antônio do Içá

Foto: Divulgação

17/11/2025

Jovem morre após ser espancado por trio durante discussão em Manaus

Foto: Divulgação

17/11/2025

Polícia divulga imagens de dois desaparecidos em Manaus

Foto: Ilustrativa / Pixabay

17/11/2025

Homem é preso após dar soco no rosto da mãe idosa em Manaus

Foto: Divulgação

17/11/2025

Justiça pede transferência do Júri de Bruno e Dom para Manaus

Foto: Divulgação

17/11/2025

PC divulga foto de homem procurado por estupro de universitárias em Manaus

17/11/2025

Vídeo mostra coronel da PM espancando esposa em posto em Manaus

16/11/2025

Mototaxista com documentação regular é agredido em blitz e preso após questionar segunda abordagem

Homem morto no ramal - Foto: Divulgação

16/11/2025

Moradores ouvem tiros e encontram homem morto em ramal no Colônia Santo Antônio

Foto ilustrativa: Divulgação/SSP-AM

15/11/2025

Enteado que matou padrasto é preso com comparsa em Itamarati

15/11/2025

Veja momento em que assaltantes fogem após disparos no Coroado

Foto: Divulgação PC-AM

15/11/2025

Mulher é presa com drogas avaliadas em R$ 1,5 milhão em colchão em Amaturá

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

15/11/2025

Corpo em decomposição é encontrado em igarapé em Manaus

15/11/2025

PM salva homem da morte na Praça 14; vídeo

15/11/2025

População se revolta com roubos diários no Coroado e recebe ladrões a tiros; vídeo

Foto: Divulgação

15/11/2025

Filho é detido após agredir a mãe por dinheiro no Amazonas

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

14/11/2025

Homem é executado ao retornar de mercadinho no Parque Dez

O crime, que aconteceu na última quarta-feira (12), gerou forte comoção entre os moradores da cidade - Foto: Reprodução/Redes Sociais

14/11/2025

Suspeito de espancar idosa de 102 anos em Tefé é preso após dois dias de buscas


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!