Filho de médico preso na Bolívia é achado morto a tiros em Parintins

Manaus/AM – José Ênio Espanholate Sobrinho, de 30 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (19), na Estrada do Contorno, no município de Parintins, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, José Ênio foi encontrado só de cueca e camisa ao lado de seu veículo, uma picape S10, que também apresentava diversas marcas de tiros. O cadáver foi localizado por populares que passavam pelo local nas primeiras horas da manhã.

Testemunhas relataram ter ouvido uma sequência de disparos durante a madrugada, mas não saíram de casa para verificar o que havia ocorrido. A polícia suspeita que a vítima tenha sido perseguida antes de ser executada.

José Ênio era filho de um médico peruano que atuava em Parintins há mais de 30 anos e morreu em decorrência da covid-19 durante a pandemia, em 2020. Ele possuía antecedentes criminais por estelionato no município e chegou a ser preso em 2023, na Bolívia, pelo mesmo tipo de crime.

Na ocasião, ele teria atraído um empresário para uma emboscada em um prédio na cidade de Carmen Rivero Torres, de onde furtou mais de meio milhão em moeda boliviana.