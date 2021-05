Filho de 15 anos deixa pai cego ao atacá-lo a golpes de terçado em Manaus

De acordo com populares, o jovem foi capturado, espancado e estava prestes a ser executado por traficantes da área que se revoltaram ao tomar conhecimento da agressão do menor ao pai.

Assim que receberam a denúncia, os policiais foram até a casa da família para tentar encontrar o acusado, mas se depararam com ele no meio do caminho bastante ferido.

Segundo a polícia, a vítima foi levada para o SPA do Galileia com quatro cortes graves na região da cabeça, um deles acertou os olhos e deixou o homem cego.

