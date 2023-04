Filho abandona pai em padaria por não 'aguentar mais cuidar' de idoso

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de abandonar o próprio pai, um idoso de 65 anos, em uma padaria alegando que não "aguentava mais cuidar dele". O caso aconteceu no último domingo (23), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

A polícia chegou até o suspeito após uma atendente perceber que o homem estava a mais de duas horas sozinho no local. No período que o idoso ficou no estabelecimento, precisou de ajuda para se alimentar e ir ao banheiro.

Os militares conseguiram encontrar o suspeito do crime após anotarem a placa do carro, que aparecia nas imagens da câmeras de segurança.

Para a polícia, o filho do idoso disse que estava cansado de ajudar a mãe a cuidar da vítima, que desde 2016, depende dos familiares. Ele também esclareceu que deixou o pai na padaria com a esperança de que alguém no posto policial, que fica próximo ao local, o encontrasse e o acolhesse.